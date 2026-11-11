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Bayraktar, Antalya'daki COP31'de Rusya'nın iklim temsilcisiyle Akkuyu'yu ele aldı

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Bayraktar, Antalya'daki COP31'de Rusya'nın iklim temsilcisiyle Akkuyu'yu ele aldı
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Bakan Bayraktar, Antalya'daki COP31'de Rusya'nın iklim özel temsilcisi Edelgeriev ile görüştü. Görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve temiz enerji dönüşümü ele alınırken Bayraktar, Rusya ile iklim mücadelesi ve yeşil dönüşümde iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

(ANTALYA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Rusya Devlet Başkanı İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile görüştü. Bayraktar, görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de ele alındığını belirterek, "Rusya ile enerjinin birçok alanında olduğu gibi iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm süreçlerinde de güçlü iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'da ev sahipliği yaptığımız COP31'in üçüncü gününde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Sayın Ruslan Edelgeriev ile bir araya geldik" dedi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde; küresel iklim değişikliğiyle mücadele politikalarımızı, temiz enerji dönüşümü hedeflerimizi ve adil bir enerji geçişi için uluslararası platformlarda atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu kapsamda, Rusya ile birlikte inşa ettiğimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali projemiz başta olmak üzere, temiz ve kesintisiz enerjinin en önemli kaynaklarından biri olan nükleerin, emisyon azaltım hedeflerimize ve küresel iklim mücadelesine güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz. Rusya ile enerjinin birçok alanında olduğu gibi iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm süreçlerinde de güçlü iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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