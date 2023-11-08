Bayraklı Belediyesi Kentte Asfalt ve Kaldırım Çalışmalarını Sürdürüyor

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde asfaltlama, kaldırım yenileme ve kilit parke onarımlarına hız kazandırıyor. Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçenin ihtiyaç duyulan her noktasında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bayraklı genelindeki; asfaltlama, kaldırım yenileme, kilit parke onarımlarına hız kazandıran Bayraklı Belediyesi, kente 20 noktada çalışmalarını sürdürüyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizin ihtiyaç duyulan her noktasında asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hedefimiz; Bayraklılılara daha modern ve daha konforlu yaşam alanları sunmak" dedi.

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde aralıksız süren; asfaltlama, kaldırım-kavşak onarımı, kilit parke yenileme çalışmalarını genişletti. İlçenin ana arterlerini dev bir şantiyeye dönüştüren belediye ekipleri, Manas Bulvarı'ndaki asfalt çalışmalarını tamamladı, kaldırım düzenlemeleri hız kazandı. Yine Haydar Aliyev ve Sakarya Caddesi'nde asfalt serimi tamamlandı; kilit parke, kaldırım, çevre düzenlemesi çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Alija İzetbegoviç Caddesi'nde de kaldırım ve kilit parke onarımlarının da devam ettiği belirtildi.

Sakarya Caddesi'nin Haşim İşcan ile kesiştiği noktada ve 286 sokakta kaldırım yenileme çalışmaları devam ederken, Ankara Caddesi yan yoldaki kaldırım çalışmaları da tamamlandı. Acil müdahale ekiplerinin sayısını artıran Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde asfalt yama ve onarım çalışma noktalarının sayısını da 17'ye yükseltti. Günlük 14 ton asfalt serimi yapıldığı belirtilirken, yapılan çalışmalar vatandaşlarda da memnuniyet oluşturdu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, "İlçemizin daha yaşanabilir ve modern hale gelmesi için ihtiyaç duyulan her noktada; altyapı, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dikkate alıyor, tüm ekiplerimizi seferber ederek eksikleri gideriyoruz. Kalıcı çözümler üreterek Bayraklı'yı yarınlara hazırlıyoruz" dedi. - İZMİR