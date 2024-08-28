Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni oldu

TÜRKİYE'nin 2023 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada ise Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Türkiye'nin öncü teknoloji firması Baykar'ın ortakları Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan 2023 yılı vergi mükellefleri listesinde zirvedeki yerlerini korudu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, GİB verilerine göre son üç yılda Türkiye'de en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler oldu. 2021 yılında Selçuk Bayraktar 153 milyon TL, Haluk Bayraktar 143 milyon TL gelir vergisi öderken, 2022 yılında bu rakamlar sırasıyla 564 milyon TL ve 319 milyon TL'ye yükseldi. 2023 yılı itibarıyla Selçuk Bayraktar 1 milyar 952 milyon 680 bin lira, Haluk Bayraktar ise 1 milyar 683 milyon 198 bin lira gelir vergisi ödeyerek rekor kırdı. Böylece Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın toplam ödedikleri vergi miktarı 2021-2023 yılları arasında 12 katın üstünde artış göstermiş oldu.

1,8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Savunma ve havacılık sektörünün lideri Baykar, ihracat başarılarıyla da dikkat çekti. 2023 yılında Baykar'ın cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. 2022 yılında 1,2 milyar dolar ihracat yapan Baykar, 2023'te bu rakamı yüzde 50 artırarak 1,8 milyar dolara yükseltti. Böylece tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmeyi başardı.

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sektöründe 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ihracat lideri olan Baykar, 2023 yılında sektördeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına gerçekleştirdi. 2023 yılından bugüne imzalanan sözleşmelerin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı oldu.

3 KITADA 34 ÜLKEYE İHRACAT

Tüm yatırımlarını ve Ar-Ge çalışmalarını öz kaynakları ile finanse eden Baykar, Ağustos 2024 itibarıyla 4 bin 900'den fazla personel istihdam ediyor. Bugüne kadar devletten teşvik ya da hibe almadığını ve banka kredisi dahi kullanmadığını açıklayan firma, elde ettiği tüm gelirleri Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine yatırım yaparak büyümeye devam ediyor. Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. Dünya üstünde en çok ülkeye Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ihracatı gerçekleştiren firma olan Baykar, Ağustos 2024 itibarıyla Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 10 ülkeyle olmak üzere 3 kıtada toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

AB VE NATO ÜLKELERİ DE TERCİH EDİYOR

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği SİHA'larının küresel alandaki başarısı, kritik operasyonlarda net bir şekilde görüldü. Milli SİHA'lar Türkiye'nin terörle mücadelesinde üstlendiği kritik rollerin yanında uluslararası operasyonlarda da üstün performanslarıyla kendilerini kanıtladı. Milli SİHA'lar, Libya, Ukrayna, Mali, Burkina Faso'daki savaşların yanı sıra 30 yıllık Karabağ işgalinin sonlandırılmasında kilit rol oynadı. Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA platformları, Asya ve Afrika ülkelerinin yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeler tarafından da tercih ediliyor. Bu başarılar, Türk savunma sanayiinin etkileyici yükselişinin dünya çapında yankı bulmasına neden oluyor.