Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu 106. yıl dönümünde kutlandı

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile protokol üyeleri tarafından şehit Bayburt Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesindeki kabri başında anıldı. Kabrine çelenk bırakılan Süleyman Efendi için dua edildi.

Ardından 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey'in Kaleardı Mahallesi'nde bulunan kabri ile Yukarı Kırzı köyündeki Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.

Etkinlikler kapsamında Kop Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Kurtuluş Kayak Kupası"nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.