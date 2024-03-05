Bayburt'ta Öğrencilere Yardımcı Kaynak Kitap Dağıtıldı

Bayburt'ta lise ve ortaokul son sınıf öğrencilerine 4 bin 20 yardımcı kaynak kitabı dağıtıldı.

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Lisesi'nde "Birlikte Başaracağız" projesi kapsamında düzenlenen kitap dağıtım töreninde, gençlerin bu çağdaki en önemli gayretinin iyi bir eğitim alarak memlekete hizmet edecek bir konumda bulunmak olduğunu söyledi.

Eldivan, bu kapsamda kentte eskiden bu yana eğitime verilen önem sayesinde siyasette, bürokraside, ekonomide ve mühendislikte elit insanlar yetiştiğini belirterek, "Bu anlamda bizlerde Bayburt Valiliği olarak arkadaşlarımızla beraber güzel bir çalışma yaptık. Bu kaynak kitaplar öğrencilerimizin hepsinde var. Ancak biz aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini de sağlamak adına herkese YKS, LGS'ye hazırlanan çocuklarımıza, gençlerimize dağıtalım istedik." dedi.

Öğrencilere bu tür desteklerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Eldivan, şunları kaydetti:

"8. sınıflarda 570 öğrenciye, 6 ana dersten 3 bin 420 kitap dağıtacağız. 12. sınıflara da 600 kitap dağıtacağız. Buradaki asıl amacımız siz değerli öğrencilerimizin kaynak kitap ihtiyacını, takviye ders kitabı, sınav kitabı ihtiyacını başka yerlerde aramayıp direkt doğrudan sağlamak istiyoruz. Hem ulaşımı, erişimi kolay olsun hem de bu tür yayınlar biraz daha değişik formatta olduğu için sınavlarda her türlü soruya her türlü zorluğa da hazır olmanızı istiyoruz."