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Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler kurtarıldı

AA - Güncel
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 turist, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 turist, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum'dan Trabzon'a gitmek isteyen Kuveytli 2 turist, Aydıntepe'nin İncili köyü yakınlarında etkili olan kar ve tipi sebebiyle araçlarında mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, İlçe Özel İdaresi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu turistler bulundukları yerden kurtarıldı.

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler kurtarıldı

AA / Güncel

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