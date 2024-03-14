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Bayburt'ta Dünya Matematik Günü Etkinliği

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Bayburt'ta Dünya Matematik Günü dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Matematik öğretmenleri öncülüğünde öğrenciler tarafından Pi sayısının sembolünün yer aldığı sergi açıldı. Öğrencilerin matematiğe olan ilgisi arttı.

Bayburt'ta "Dünya Matematik Günü" dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulundaki etkinlikte, matematik öğretmenleri öncülüğünde öğrenciler tarafından Pi sayısının sembolünün yer aldığı, kentin tarihi ve turistik mekanlarının anlatıldığı resimler ile afişlerin bulunduğu sergi açıldı.

Atık malzemeler de kullanılarak afiş ve tasarımlarla okul koridorunu süsleyen öğrencilerin, matematiğin eğlenceli yanını keşfetmesi sağlandı.

Matematik öğretmeni Kübra Koçoğlu, gazetecilere, etkinliğin öğrenciler için yararlı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin matematiğe ilgisinin artması için bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Koçoğlu, "Bu sergimize de öğrencilerin hepsi çok büyük emek verdi. Matematiğe ilgileri arttı. Yıl içinde yaptığımız bu tür etkinliklerle derslerdeki gelişimleri, derse katılımları arttı, notları yükseldi. Benim için de önemli olan buydu. Bu sergiyi açarken bize büyük katkısı olan görsel sanatlar öğretmenimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Mihrima Deniz Can ise Dünya Matematik Günü dolayısıyla güzel bir proje yaptıklarını ifade etti.

Pi sayısının sembolünü kullanarak resim, afiş, pasta ve yöresel işlemelerle sergi açtıklarını anlatan Can, bu tür projelerle matematiğe sevgilerinin arttığını dile getirdi.

Nidanur Hanoğlu ise sergiyle okullarında güzel bir hatıra bıraktıklarını, bu süreçte hem eğlenip hem de öğrendiklerini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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