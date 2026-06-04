Haberler

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Herrmann, Antalyalı gazetecileri kabul etti

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Herrmann, Antalyalı gazetecileri kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Bavyera İçişleri, Spor ve Uyum Bakanı Joachim Herrmann, Antalya Gazeteciler Cemiyeti heyetini kabul ederek Türkiye-Almanya ilişkilerinin önemini vurguladı.

Almanya Federal Cumhuriyeti Bavyera Eyaleti İçişleri, Spor ve Uyum Bakanı Joachim Herrmann, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinin yer aldığı heyetle bir araya geldi.

Herrmann, AGC ile Nürnberg Basın Kulübünün (Presseclub Nürnberg) kardeşliğinin 22. yılı etkinlikleri kapsamında AGC Başkanı İdris Taş, cemiyet üyesi gazeteciler ve beraberindeki heyeti, bakanlık binasında kabul etti.

Antalya ve Nürnberg arasındaki kardeşlik ilişkilerinin önemini anlatan Herrmann, Türkiye ve Almanya arasında turizm, ekonomik ve ticari ilişkilerin iyi olduğunu söyledi.

Almanya ve Bavyera bölgesinde çok sayıda Türk vatandaşı yaşadığını vurgulayan Herrmann, tüm bunların iki ülke ilişkilerinin derinleşmesi anlamında önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Bu ortaklıkların daha da derinleşmesi için iki ülkenin hedefleri olduğunu vurgulayan Herrmann, "Çünkü Almanya, Avrupa'nın ortasında en büyük ülke, Türkiye de Asya eşiğindeki en büyük ülke. NATO'da ortaklığımız da var. Bu yüzden bu ortaklıkların devam etmesi ve pekiştirilmesi hepimizin de hedefi olması gerekiyor." dedi.

Dünyada olduğu gibi Ukrayna-Rusya, ABD/İsrail-İran savaşlarının Almanya üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden Herrmann, İran-İsrail arasındaki çatışmaya ABD'nin dahil olmasının savaşı büyüttüğünü dile getirdi.

Herrmann, Almanya'nın Nasyonal Sosyalist geçmişi nedeniyle özel bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade ederek, İsrail'den Filistin'e ve Suriye'ye kadar bölgedeki ülkelerin var olma hakkını hiçbir zaman reddetmediklerini belirtti.

Her ülkenin politik alışkanlıklarının olduğunu hatırlatan Herrmann, "Hem Almanya Federal Cumhuriyeti hem de Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ortaklık ve işbirliği aslında iyidir. Kardeşliğimiz hiçbir zaman bir aksaklığa uğramadı. İki ülkenin de vatandaşlarının faydası için bu işbirliği ve ortaklığı daha derinleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

AGC Başkanı Taş ise Türk-Alman dostluğunun önemine dikkati çekerek, bu konuda iki ülkenin tarihi derinliğe sahip olduğunu kaydetti.

Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Siegfried Zelnhefer de kabulleri için Herrmann'a teşekkür etti.

Ziyaretin ardından AGC heyeti için veda programı düzenlendi. Antalyalı gazeteciler, Nürnberg'deki temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Ankara'yı sarsan Kılıçdaroğlu iddiası! Mansur Yavaş'tan açıklama var
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

12 yaşında diye evlatlık aldılar, gerçeği aylar sonra öğrendiler
Hacıosmanoğlu, Miami'deki sahaya çıkıp top oynadı

Sahaya çıkıp şov yaptı!

6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali

6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali dikkat çekti
Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay

Anlaştığı yıldızı açıkladığına bin pişman oldu
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı

Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var