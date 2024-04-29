Battalgazi Belediyesi Son 1 Haftada 40 Sokakta Yol ve Kaldırım Çalışması Yaptı

Battalgazi Belediyesi ekipleri, son 1 haftada 40 sokakta yol ve kaldırım çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yol ve kaldırım çalışmalarına hız verdi. Ekipler, 8 mahalle ve 40 sokakta kaldırım ve yol çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Battalgazi'nin her sokağı, her caddesi için durmadan çalışmaya devam edeceklerini aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ilçemizin her noktasında vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve onların refahını artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Battalgazimizin çeşitli noktalarında hızlı ve etkili bir şekilde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Ekiplerimiz Orduzu, Gülümuşağı, Toygar ve Alacakapı mahallelerinde stabilize yol serim, Yıldıztepe, Alacakapı, Toygar ve Battalgazi mahallelerinde asfalt yama, Alacakapı, Hanımınçiftliği ve Zafer mahallelerinde kilit parke taşı tamirat ve döşeme çalışmaları gerçekleştirdi. İlçemiz genelinde 40 cadde ve sokakta çalışmayı yaparak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yapılan çalışmalar ile birlikte, vatandaşlarımızın sokaklarında, caddelerinde daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlıyoruz. Her alanda ihtiyaç neredeyse ekiplerimiz orada çalışıyor. Mahallelerimizde çalışmalarımızı gerçekleştirirken vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak mağduriyetlerini gidermeyi hedefliyoruz."