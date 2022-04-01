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Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla buluştu

AA - Ahmet Işık - Güncel
Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla buluştu

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Mahalle Buluşmaları programı kapsamında Yenişehir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Mahalle Buluşmaları programı kapsamında Yenişehir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek, vatandaşların görüş ve taleplerini yerinde dinlemek için Batman Belediyesinin düzenlediği Mahalle Buluşmalarının 26. Yenişehir Mahallesinde düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, mahalleye çok güzel parklar kazandırdıklarını ve yapılan parklara mahallelinin de sahip çıkması gerektiğini belirten Şahin, tahrip edilen parkları gördüklerinde üzüldüklerini söyledi.

"Parklara sahip çıkılmazsa, kırar dökerlerse bizim şevkimiz de kırılır. O yüzden sizden istirhamımız bu parklara sahip çıkmanız. Yaptığımız parkları o güzelim eserleri öyle kırık dökük görünce ben çok üzülüyorum. Daha yeni yaptığımız parkların tabelalarını ve isimlerini kırıp dökmüşler." ifadelerini kullanan Şahin, zarar verilen parkları yeniden yaptıklarını belirtti.

Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürü Afif Çelebi ise yapılan ve yürütülen çalışmaları aktardı.

Yenişehir Mahalle Muhtarı Hamza Bulgan da hizmetlere ilişkin talepleri Vali Şahin'e iletti.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan, Adnan Yörük, belediye birim müdürleri, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

AA / Ahmet Işık - Güncel

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