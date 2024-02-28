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Batman Üniversitesi Öğrencileri Köy Okullarına Atkı, Bere ve Eldiven Hediye Etti

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Batman Üniversitesinde okuyan öğrenciler, kendi imkanlarıyla ördükleri atkı, bere ve eldivenleri köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce başlatılan 'Isıtan Eller Projesi' kapsamında Batman Üniversitesinde okuyup KYK yurdunda kalan kız öğrenciler kendi imkanlarıyla atkı, bere ve eldiven ördü.

Batman Üniversitesinde okuyan öğrencileri, kendi imkanlarıyla ördükleri atkı, bere ve eldivenleri köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce başlatılan "Isıtan Eller Projesi" kapsamında Batman Üniversitesinde okuyup KYK yurdunda kalan kız öğrenciler kendi imkanlarıyla atkı, bere ve eldiven ördü.

Öğrenciler ördüğü atkı, bere ve eldivenleri Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol ve Akalın İlkokullarında okuyan öğrencilere hediye etti.

Akalın ve Üçyol İlkokullarında düzenlenen programa, Batman Yurt Hizmetleri Müdürü Nurettin Gültekin, KYK Şube Müdürü Hüseyin Onat, Hasankeyf Gençlik ve Spor Müdür Veysi Datlı ve üniversite öğrencileri katıldı.

Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ı da ziyaret eden öğrenciler, İmrak'a proje hakkında bilgi vererek atkı, bere ve eldiven hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

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