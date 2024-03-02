Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Batman Film Günleri" başladı.

Batman İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılışa katılan Batman Valisi Ekrem Canalp, bütün değişim ve dönüşümlerin son yüzyılda yaşandığına işaret ederek, "Sinema da son yüzyılda bizim hayatımıza giren harikulade işlerden bir tanesidir. Sinemayı sadece kendisiyle değil, tiyatroyla beraber ele almamız gerekiyor." dedi.

Canalp, sinemanın yüzyıllık ama tiyatronun binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şu anda her ikisi de birbirini besliyor. Sinemayı destekleyebilmek için aynı zamanda tiyatroyu da desteklememiz gerekiyor. Bugün burada sinema günleri gerçekleştiriyoruz. Bizim için gurur verici ama bunun öncülleri de var. Geçmişteki hafızayı tekrar canlandırmak adına, bizim açık alanda sinema günlerimiz oldu."

"Bu tarz organizasyonlar Batman'ı daha da güzelleştirir"

Programın danışmanı sinema yazarı Suat Köçer de festivalin önemine ilişkin, "Sezen Aksu'nun 'Gülümse' diye meşhur bir şarkısı var. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur yazılarda. İklim değişir, Akdeniz olur. Batman zaten güzel. Bence bu tarz organizasyonlar, Batman'ı daha da güzelleştirir, mevsimini değiştirir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür etkinliklerde destek olması gerektiğinin altını çizen Köçer, "Biz ne kadar iyi işler yaparsak yapalım, ne kadar emek verirsek verelim, bu emeğin ve bu işin bir sahiplenicisi, hamisi olması gerekiyor. Yoksa sağlam olmaz. Bu vesileyle Batman Valiliğine, Ekrem Canalp Bey'e, Batman Belediyesi çalışanlarına ve özellikle de Metin Gürbüz'e çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun kahramanı gerçekten de o." ifadelerini kullandı.

Açılışta onur ve başarı ödülleri verildi

Yönetmen Ahmet Toklu, festivalde seyirciyle buluşan "Farha" filminin Filistin asıllı Ürdünlü yönetmeni Darin J. Sallam'a "Başarı Ödülü"nü takdim etti.

Sallam, Filistin'de yaşananlara dikkati çekerek, "Bu şekilde tanınmak ve ödül almak benim için çok gurur verici, teşekkür ederim. Farha filmini Batman'da göstermek benim için büyük bir onur. Umarım yakın zamanda özgür Filistin'i de kutluyor oluruz." diye konuştu.

Batman Valisi Canalp'in elinden "Onur Ödülü"nü alan yönetmen Derviş Zaim ise "Çok sonra, ileriki senelerde devam edeceğini fark ettiğim bir organizasyonun ilk günlerini, ilk bebek adımlarını görmekten ve bunlara şahit olmaktan çok mutlu olduğumu söylemem gerek. Umarım önümüzdeki senelerde de hep beraber burada bunu daha üst seviyelerde kutlarız. Kendi adıma bu verdiğiniz onur ödülüne layık olmaya gayret edeceğim." dedi.

Usta yönetmen, sinemadaki yolculuğunu sürdüğünü ve hikayelerini anlatmaya devam etmek istediğini söyledi.

"Sonunda iz bırakmak çabasıdır oyunculuk"

Onur ödülünü oyuncu Umut Karadağ'ın elinden alan sanatçı Halil Ergün de çok etkilendiğini belirterek, "Çok boyutlu bir tatla karşılaştım burada. Yerel ölçekli varoluşlarda, bir şehirde, bir kasabada, devlet yöneticilerinin yaklaşımı çok önemli." ifadesini kullandı.

İlk kez Batman'a geldiğini dile getiren Ergün, şunları aktardı:

"Heyecan içindeyim. Birinci derece, saygın, ferah bir şehirleşmeyle karşı karşıya kaldım. Bu da beni çok sevindirdi. Ödülümle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Tarih boyunca heykelden tiyatroya, resimden müziğe, halk ozanından sanatın bütün alanlarına, insanlığın aydınlanma, gelişme sürecinin ana itici gücü sanat olmuştur. Ben de hayata adım attığım günlerde sanatla buluştum ve sanatın bu boyutuyla ilgilendim, naçizane katkılarda bulundum. Bununla onur duyuyorum. Bu çabaya katkımız noktasında elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sonunda bir iz bırakma çabasıdır, oyunculuk da yazarlık da şarkı söylemek de beste yapmak da. Yaşarken ödüllerle ve alkışlarla fark edilmek ve değerlendirilmek de çok önemlidir."

Yönetmen Vuslat Saraçoğlu, usta oyuncu Perihan Savaş'ın "Onur Ödülü"nü takdim etti.

Savaş, Batman'a ikinci kez geldiğini söyleyerek, "Gerçekten de çok keyif aldığım bir yer burası. Çünkü yaptığımız söyleşide de çok hoş ve çok güzel bir zaman geçirmiştik. Sanat adına, oyuncular ve yönetmenler adına çok teşekkür ederim. Bu ödüller, yapmaya çalıştığım işimin doğruluğunu anlatıyor." açıklamasını yaptı.

Özbekistan yapımı Sunday filminin yönetmeni Shokir Kholilov da ödülünü Suat Köçer'den aldı.

Program sonunda sanatçı Sedat Anar ve ekibi, film müziklerinden oluşan mini bir konser verdi.

Yarın sona erecek Batman Film Günleri'nde Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Derviş Zaim imzalı "Flaşbellek", Vuslat Saraçoğlu'nun "Borç" ve Ahmet Toklu imzasını taşıyan "Pota" filminin yanı sıra Batman Sinema Akademisi öğrencilerinin çektiği yapım sinemaseverlerle buluşacak.