Üye Girişi
Haberler

Batman'da Mısır Anızı Biyoyakıta Dönüşüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da çiftçiler, mısır hasadından sonra çıkan anızı biyoenerji firmalarına satarak hem gelir elde ediyor hem de anız yangınları önleniyor.

Batman'da çiftçilerin firmalara sattığı mısır anızı biyoyakıt ham maddesi olarak kullanılıyor.

Batman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, anız yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla alınan sıkı önlemler etkisini gösteriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün etkin çalışması sonucu 3 yılda anız yangınlarında düşüş sağlanan kentte, hasadın ardından ortaya çıkan mısır anızını değerlendirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Müdürlük, çiftçilerin biyoenerji firmalarıyla irtibat kurmasını sağladı, bu sayede çiftçilerle anlaşan firmalar mısır hasadının ardından ortaya çıkan anızı toplayıp elektrik enerjisine dönüştürüyor.

"Batman halkı temiz bir havaya kavuşuyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, kentte 1 milyon dönüm ekilebilir tarım arazisi olduğunu, her yıl 60 bin dönümde dane mısır üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentte başlayan mısır hasadının devam ettiğini belirten Aydın, bir yandan da tarladaki anızın ekonomiye kazandırılması amacıyla toplandığını bildirdi.

Anız yangınlarında 3 yılda büyük bir düşüş sağlandığını ve çiftçilerin anızı enerji firmalarına sattığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"3 yıldır anız yakılması büyük oranda azaldı. Tabii burada müdürlüğümüz personellerinin yoğun bir çalışması var. Müdürlüğümüz vasıtasıyla çiftçilerle biyoyakıt firmalarını buluşturduk. Anızların değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılasını, bu sayede toprağa, insana ve çevreye zarar vermemesini amaçladık. Firma elemanları burada anızları topluyorlar. Anızları götürüp enerji santrallerinde biyoyakıt hammaddesi olarak değerlendiriyor."

Anızın toplanmasıyla çiftçilerin de firmaların da kazandığını dile getiren Aydın, anızın yakılması sonucu meydana gelen zararın da önlendiğine işaret etti.

Aydın, "Bizim de arzu ettiğimiz budur. Ayrıca Batman halkı da temiz bir havaya kavuşuyor. Anızın toplanmasıyla toprağın sürülmesi de kolay oluyor. Çünkü anız olduğu zaman toprağı sürmek zordur. Çiftçi de bunu biliyor. Bundan dolayı toplanması çiftçiye ve enerji üreten firmalara fayda sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Anızları işletmemizde elektrik enerjisine dönüştürüyoruz"

Enerji firması yetkilisi Emrullah Çakar da 2015'ten bu yana tarımsal atıklardan enerji ürettiklerini, Batman'da hasat sonrası ortaya çıkan mısır saplarını topladıklarını anlattı

Çakar, "Mısır saplarını önce kırıcı işleminden geçiriyoruz. Daha sonra tırmıklayarak teknolojik makinelerle toplayıp, balya yapıyoruz. Daha sonra anızları Mardin'de bulunan işletmemizde elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Anızı topladığımız zaman çiftçileri bir yükten kurtarıyoruz. Çiftçilerin tarlalarını temizliyoruz. Ayrıca çiftçilerimize dekar başına 70 lira ödeme yapıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi Şafi Çam da mısır hasadını yaptıklarını, anlaştıkları firma tarafından anızın toplandığını dile getirerek, "Biz anızı topladığımız zaman bizim için ayrıca bir maliyet oluyor. Bu sistem sayesinde bu maliyetten de kurtuluyor. Sistemden memnunuz." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Ekonomi Güncel Enerji batman Çevre Mısır Tarım

İsrail ordusu, Lübnan sınırına çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk etti

Siber saldırıyla yetinmeyip ülke sınırına onlarca tank yığdılar

 Valiler kararnamesinde dikkat çeken ayrıntı! Soylu'ya yakın isimler merkeze çekildi

Soylu'ya yakın isimler kızağa çekildi

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
Narin soruşturmasında çarpıcı detay! Ağabey Enes Güran cinayet için mi çağrıldı?

Soruşturmada zihinleri kemiren şüphe! Ağabey Enes Güran cinayet için mi çağrıldı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! TRT 1 (Monaco-Barcelona) maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi? Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında ve nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });