Batman'da kar yağışıyla birlikte 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

BATMAN - Batman'da dün etkisini gösteren kar yağışı, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli şekilde devam etmeye başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ve Kozluk ilçelerinde 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla Batman'da etkisini gösteren kar yağışı, dünden itibaren yeniden hızını arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu gün için Batman ve çevre illerde yeni kar yağışı uyarısı yapıldı. Beklenen kar öğle saatlerinde Batman'ın doğusunda kuvvetli bir şekilde yağmaya başladı. Kısa sürede etkisini gösteren kar yağışı Sason ve Kozluk ilçelerinde 48 köy ve mezra yolunu ulaşıma kapattı. Kar kalınlığının özelikle yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı köy ve mezralarda hayvancılık ile uğraşan vatandaşları olumsuz yönde etkilediği görüldü. Yoğun kar yağışı nedeniyle evleri üzerinde biriken karları temizleyen vatandaşlar, kar üzerinde hayvanlarını besledi. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda özel idareye bağlı şantiye ekiplerinin yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.