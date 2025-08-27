Batman'da Kadınlar Kışa Hazırlık İçin Turşu Yapıyor

Batman'da 19 Mayıs Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) açılan çeşitli kurslara katılan bazı kadınlar, boş zamanlarında kışın sofralarında yerini alacak çeşitli ürünlerden turşu yapmaya başladı.

Anadolu'da yüzyıllardır, özellikle kadınların bir araya gelerek "imece" usulüyle yaptığı kışlık yiyeceklerin hazırlanmasına başlandı.

Batman 19 Mayıs ÇATOM'da açılan çeşitli kurslarda mesleki eğitim gören kadınlardan bazılarını kışa hazırlık telaşı sardı.

Kurslardan arta kalan zamanlarında pazarlardan aldıkları çeşitli ürünleri merkeze getiren kadınlar, kışın sofralarında yerini alacak yiyecekleri yardımlaşarak hazırlıyor.

Sarmalık salamura asma yaprağı hazırlıklarını tamamlayan ve şu anda turşu kurmaya geçen kadınlar, daha sonra kabak, biber, patlıcan, domates ve bamyadan kurutmalıklar yapacak.

Kadınlar, ihtiyaçlarının yanı sıra bazı siparişleri de hazırlayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

"Kadınlar, evine, ailesine katkıda bulunuyor ve çok mutlu oluyorlar"

Merkezin müdürü Şükran Altun, AA muhabirine, merkezde mesleki ve eğitim kurslarının yanı sıra gelir getirici faaliyetlerinin de olduğunu söyledi.

Yaz döneminde açılan mesleki kurslara 260 kursiyerin katıldığını belirten Altun, merkeze gelen kadınların kendilerini evindeymiş gibi hissettiğini ifade etti.

Altun, kadınların merkezde eğitimlerinin yanı sıra sosyal aktiviteler ile de zaman geçirdiğini kaydetti.

Mesleki kurslar sayesinde kadınların gelir seviyesinde yükselme yaşandığını ifade eden Altun, "Hem ekonomik özgürlükleri oluyor hem kendilerine güvenleri artıyor ve kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Kadınlar, evine, ailesine katkıda bulunuyor ve çok mutlu oluyorlar." dedi.

Mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların öğrendikleriyle ya işe yerleştiğini ya da evinde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunduğunu anlatan Altun, çok sayıda kursiyerin de iş yeri açtığını aktardı.

Altun, kadınların kurslardan arta kalan zamanlarında yardımlaşarak her gün biri için turşu hazırladıklarını işaret ederek, şu anda biber, bamya, semiz otu, jalapeno, kornişon ve acur turşusu yaptıklarını anlattı.

Dönemsel olarak yapılan kışlık ürünlerin değiştiğine değinen Altun, "Tabi sipariş de alıyoruz. Bugüne kadar hiç semiz otu turşusunu yemeyen aileler sipariş de verdiler. Ben bile sipariş verdim." ifadelerini kullandı.

"Bu bir ekip işi"

Kursiyerlerden Aynur Akçakaya da merkezdeki dikiş nakış kursunda eğitim aldığını söyledi.

Ders dışında boş zamanlarını kursiyer arkadaşlarıyla kışa hazırlık için değerlendirdiklerini anlatan Akçakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta turşu yapıyoruz. Şu ana kadar 20 kilogram turşu yaptım. Bunları arkadaşlarımla beraber yapıyoruz, bu bir ekip işi. Herkes kendine, çocuklarına, torunlarına, yakınlarına katkıda bulunuyor."

Berivan Olgun (40) ise arkadaşları ve komşularının tavsiyesi üzerine geldiği kursta dikiş nakış eğitimi aldığını belirtti.

Merkeze gelmekten mutlu olduğunu söyleyen Olgun, bir şeyleri becermenin iyi hissettirdiğini dile getirdi.

Boş zamanlarında kışa hazırlık için çeşitli ürünler yaptıklarını, şu anda ise turşu yaptıklarını dile getiren Olgun, şunları kaydetti:

"Burada güzel zaman geçiriyoruz. Her şeyimizi yardımlaşarak yapıyoruz. Semizotu, salatalık, acur ve biber turşusu yapıyoruz. Farklı farklı turşular yapıyoruz. İçine sirke, limon tuzu, şeker ve tuzunu koyuyoruz. Bazıları yağlı, bazıları da sirkeli oluyor."