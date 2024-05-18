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Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Batman'da yapılan bir operasyonda, kaçakçılıkla suçlanan bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir römorklu traktörde yapılan aramada 10 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler durumundan şüphelendikleri bir römorklu traktörü durdurmak istedi.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan traktörde yapılan aramada gümrük kaçağı 10 bin 560 paket sigara ele geçirildi.

Sürücü V.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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