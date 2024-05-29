Üye Girişi
Haberler

Batman'da 66 Bal Üreticisine 594 Arı Kovanı Dağıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, 66 bal üreticisine 594 arı kovanı dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

Batman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 66 bal üreticisine 594 arı kovanı dağıtımı gerçekleştirildi.

"Organik Arı Ürünlerinin İnovatif Yöntemlerle Üretilmesi Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen kovan dağıtım töreninde bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kentte arıcılığın geliştirilmesi amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 66 çiftçiye 594 organik kovan dağıtımı yaptıklarını belirten Aydın, "Geçen yıl Gap Bölge Kalkınma İdaresi (GAP) desteğiyle 10 milyon liralık bir proje ile 4 bin 600 adet arılı kovan dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise 290 adedi sepet kovan şeklinde inovatif yöntemlerle modernize edilmiş etrafı çinko kaplı, içi izoleli 4 bin kovan dağıtımı yaptık." dedi.

Batman'da arıcılığı geliştirmek amacıyla üreticilere eğitimler de verdiklerini aktaran Aydın, "Yılbaşından bu yana 150 üreticimize arıcılık eğitimi verdik. Bugün eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını vereceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere kovan dağıtımı yapıldı.

Törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Aydın Batman Aydın Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 'Geç saatte dışarı çıkma' cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

"Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

Bakmadan Geçme

29-30 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Türkiye Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne? #127952 UEFA Avrupa Konferans Ligi Final nerede, hangi ülkede yapılıyor? #9917 29-30 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Mayıs Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 30 Mayıs Çarşamba yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Matematik seçmeli ders mi olacak? İletişim Başkanlığından açıklama geldi Survivor kim kazandı? 29 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? #129300 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 29 Mayıs Çarşamba 2024? #129300 Şahane Hayatım 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mayıs Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı ile nasıl başa çıkılır? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Almanya-Türkiye Milletler Ligi maçı canlı izle! ALMANYA- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI (HD) İZLEME LİNKİ BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!
Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title