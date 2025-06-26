Batman'da 1300 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Batman Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, bir araçta 1300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişiye adli işlem yapıldı.
Batman'da 1300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel