Batman Belediyesi Yeni Otobüs Aktarma İstasyonunu Hizmete Açtı

Batman Belediyesince yapımı tamamlanan otobüs aktarma istasyonu törenle hizmete açıldı.

Bahçelievler Mahallesi Belediye Ek Hizmet Binası arkasında bulunan istasyonun açılışı için düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, ulaşımda iyi bir seviyeye geldiklerini söyledi.

2016'da 35 olan otobüs sayını 87'e çıkardıklarını, filolarını gençleştirdiklerini belirten Canalp, "Vatandaşımızın konforunu da hizmet beklentilerini de daha üst düzeyde sağlayacak otobüslere dönüşümü sağlamış durumdayız." ifadesini kullandı.

Otobüs duraklarını da yenilediklerini işaret eden Canalp, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yeni nesil duraklarla vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Batman Belediyesi'nin ulaşım sistemini anlatan BATUS uygulamasıyla vatandaşlarımız telefonlarından her an uygulamayı takip etmekte ve hangi otobüsün hangi durağa hangi saatte geleceğine ilişkin bilgileri de elektronik ortamda hızlı ve seri şekilde alabilmektedir. Şehrimizdeki bu ulaşım ağını daha da iyileştirmenin çok daha ötesinde köylerimize yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bu çerçevede 20 köyümüze de ulaşımla ilgili hizmet veriyoruz."

Vali Canalp, açılışın ardından istasyon merkezini gezdi.