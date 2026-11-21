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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Kasım (Xinhua) -- BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Batı Şeria'da devam eden zeytin hasadı döneminde İsrailli yerleşimcilerin gerçekleştirdiği 400'den fazla saldırının can kaybı ve yaralanmalara yol açtığını ve 4.000'den fazla ağaç ve fidanın da zarar gördüğünü bildirdi.

OCHA cuma günü yayımladığı son durum raporunda, İşgal Altındaki Filistin Toprakları BM İnsani Yardım Ekibi'nin verilerine dayanarak bu yılki zeytin hasadı döneminde düzenlenen saldırıların sayısının önceki tüm hasat dönemlerinde kaydedilen seviyeleri aştığını belirtti.

Tahminlere göre, 80.000 ila 100.000 Filistinli ailenin geçimi zeytin ve zeytinyağına dayanırken, söz konusu sektör Filistin'in tarımsal gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

Ekip, Filistinli çiftçilerin korunmasına yönelik çağrıları karşılıksız bırakan İsrail makamlarının, 2026'nın ilk dokuz ayında Filistinlilere ait 10.000'den fazla ağaca zarar verdiğini belirtti.

Ekip, İsrail makamlarını tüm saldırıları sona erdirmeye, çiftçilerin topraklarına güvenli erişimini sağlamaya ve faillerden hesap sormaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua