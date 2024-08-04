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Batı Akdeniz İhracatı 7 Ayda 1,56 Milyar Dolara Ulaştı

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Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), 7 aylık dönemde yapılan ihracatın 1 milyar 560 milyon 700 bin dolara ulaştığını açıkladı. Temmuz ayında ise bölge ihracatçıları rekor kırarak 229 milyon 62 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) 7 aylık dönemde yapılan ihracat 1 milyar 560 milyon 700 bin dolara ulaştı.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölge ihracatçılarının temmuzda yaklaşık 229 milyon 62 bin dolarla rekor kırdığını bildirdi.

Geçen yılın temmuz ayına göre ihracatta bu yıl yüzde 18,09'luk bir artışa imza atıldığını aktaran Çavuşoğlu, temmuzda en fazla ihracatın 55 milyon 75 bin 933 dolarla yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleştiğini belirtti. Yaş meyve ve sebzeyi ise doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörünün takip ettiğini anlatan Çavuşoğlu, sektörde geçen yılın temmuzuna göre yüzde 51,08'lik artış gerçekleştiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, en fazla ihracatın yapıldığı sektörler sıralamasında, üçüncü sırada kimyevi maddeler, dördüncü sırada ağaç mamulleri ve orman ürünleri, beşinci sırada da iklimlendirme sanayisinin yer aldığını kaydetti.

Temmuz ayı ihracat verilerine göre ilk 5 dışındaki sektörlerde de önemli ölçüde artış yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, "Hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz ihracatını yüzde 124,4 oranında artırarak 2,9 milyon dolardan 6,5 milyon dolara yükseltti. Savunma ve havacılık sektörü ihracatı yüzde 58,65 oranında artarak, 1,9 milyon dolardan 3 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

Ülkeler sıralamasında da temmuzda en fazla ihracatın Almanya'ya yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Almanya'yı ise Rusya ile Çin'in takip ettiğini bildirdi.

Endonezya'ya yüzde 828, Kazakistan'a yüzde 135, İran'a yüzde 127 ihracat arttı

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, bölgeden 7 ayda yapılan ihracatın 1 milyar 560 milyon 700 bin dolara ulaştığını dile getirdi.

Yıl başından bu yana bölgeden en fazla ihracatın da 156 milyon 644 bin 775 dolarla Almanya'ya yapıldığının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Almanya'yı 135 milyon 53 bin dolarla Çin, 134 milyon 746 bin dolarla Rusya takip etti. 7 aylık süreçte bazı ülkelerde önemli oranlarda artışa imza attı. Hollanda'ya ihracatımız yüzde 32,44, Suudi Arabistan'a yüzde 37,21, İran'a 127, Kazakistan'a yüzde 135, Endonezya'ya yüzde 828 oranında arttı. Bölgemizden 7 aylık dönemde 2 bin 192 firmamız, 168 ülkeye satış yaptı."

Kaynak: AA / Güncel

İhracat Isparta Antalya Akdeniz Burdur İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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