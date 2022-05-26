Başkentte jandarma ekiplerince son bir haftada 14 hırsızlık zanlısı yakalandı - Haberler

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Başkentte jandarma ekiplerince son bir haftada 14 hırsızlık zanlısı yakalandı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Başkentte jandarma ekiplerince son bir haftada 14 hırsızlık zanlısı yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 17-24 Mayıs'ta yakalanan 14 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 17-24 Mayıs'ta yakalanan 14 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çankaya, Akyurt, Çubuk, Etimesgut ve Mamak ilçelerinde son bir haftadaki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 14 hırsızlık olayının şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Ankara, JASAT, Mayıs, Güncel, Haberler

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