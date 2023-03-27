Başkentte bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 24 zanlı yakalandı
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Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 24 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 24 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 20-26 Mart'ta kent genelinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 24 şüpheli yakalanırken 117 bin 570 paket kaçak sigara, 3 bin 920 litre etil alkol, 1392 bandrol, 700 alkollü içki etiketi, 490 puro, 294 elektronik sigara, 212 kilogram tütün, 198 elektronik/muhtelif eşya, 19 şişe sahte alkollü içki ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Kaynak: AA / Güncel