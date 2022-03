Başkan Çolakbayrakdar, lise öğrencileriyle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kariyer planlama kapsamında lise öğrencileriyle bir araya gelip deneyimlerini paylaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Çolakbayrakdar, öğrencilerle sohbet edip her yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturduklarını, küçük ormanların olduğu parklar inşa ettiklerini ve geri dönüşüm gibi projelerle tabiatı koruduklarını belirtti.

Gençlerle birlikte olmaktan keyif aldığını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Her okulun farklı atmosferi var ve her okulda farklı bir enerjiyle karşılaşıyoruz. Özellikle her yaş grubunun kendince güzellikleri var. Her şey, kendi yaş grubunda anlamlı ve değerlidir. Bu noktada, içinde bulunduğunuz zaman diliminin kıymetini bilin. Bazı değerler, belli yaş gruplarında kazanılılmalı. Bundan dolayı bu zaman sizin için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı çok iyi değerlendirip, elinizden geleni yapın. Daha fazla neler öğrenebiliriz, bunun kaygısı içinde olun. Bilişim sınıfındaki arkadaşlarınızın yapmış olduğu uygulama ve çalışmaları gördük. Her gittiğim okulda çocuklarımızın yapmış olduğu çalışmaları görünce, gururlanmamak ve keyiflenmemek elde değil. Sizleri görünce geleceğe dair şevkimiz ve ümidimiz bir kat daha artıyor."