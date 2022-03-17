Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, parti genel merkezinde düzenlenen toplantı için Ankara'ya gitti.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinlediklerini aktaran Büyükkılıç, "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile başkentimizde gerçekleştirdik. Kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince yürütülen "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında, Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmelerine Kayseri Emniyetspor Kulübü de katıldı.

Kulüp, 11-13 Mart tarihleri arasında Barbaros Spor Salonu'nda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmelerine 23 sporcu ve 2 antrenör ile iştirak etti. Seçmelerde 10 sporcu birinci, 6 sporcu ikinci, 5 sporcu da üçüncü olarak toplam 21 madalya kazandı.

Yahyalı Belediyesinde sözleşme

Yahyalı Belediyesi, bünyesinde çalışan kadrolu ve sözleşmeli memurlar için Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) ile sosyal denge sözleşmesi imzaladı.

İmza töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyede kadrolu ve sözleşmeli çalışan toplam 53 memur bulunduğunu dile getirerek, "Ağız tadıyla yesinler. Sözleşmemiz 2 yıllık bir zaman dilimini kapsıyor. 36 bin nüfuslu bir ilçede çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

İmza törenine Bem-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş ve diğer yetkililer katıldı.