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Başkale'de başarılı öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi

Başkale'de başarılı öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi

Güncel Haberler

Van'ın Başkale ilçesinde, başarılı olan 330 öğrenciye yönelik gezi programı düzenlendi.

Van'ın Başkale ilçesinde, başarılı olan 330 öğrenciye yönelik gezi programı düzenlendi.

Başkale Belediyesi tarafından düzenlenen gezide, öğrenciler öğretmenlerinin nezaretinde önce Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi'ni gezdi.

Ögretmeleri nezaretinde geziye katılan öğrenciler, Edremit ilçesindeki Seyir Tepesi, Gevaş ilçesindeki Halime Hatun Türbesi, Selçuklu Mezarlığı ve Akdamar Adası'nı, Muradiye ilçesindeki Atayurt ile balık bendi ve Muradiye Şelalesi'ni de görme fırsatı buldu.

Gezi süresince keyifli anlar yaşayan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Başkale Belediyesine teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel

Muradiye Başkale Van Güncel Haberler

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