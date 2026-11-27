(ANKARA) - BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, kamu işçilerine yılda dört kez ödenen ikramiyelerin memurlara da verilmesini gerektiğini ifade ederek, "Memurun beklentisi, anayasal eşitlik ilkesi gereği diğer kamu çalışanlarıyla aynı mali haklara kavuşmaktır. Kamudaki bu ikiliğe son verin" dedi.

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, kamu çalışanları arasındaki ikramiye uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı. Memurların ikramiye alamayan tek kamu çalışanı grubu olduğunu kaydeden Öğretici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kamu yönetiminde aynı çatı altında, aynı hizmeti üreten çalışanlar arasındaki adaletsizlik her geçen gün derinleşmektedir. Bugün kamuda görev yapan işçilerimiz 1956 yılından bu yana 6772 sayılı Kanun kapsamında düzenli olarak ikramiye (ilave tediye) alırken, tüm emeklilerimiz de bayram ikramiyesi almaktadır. Kamuda alınteri döken milyonlarca memur ise ikramiye almayan tek kesim olarak adeta 'üvey evlat' muamelesi görmektedir.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu olarak kurulduğumuz 2002 yılından bu yana bu haksızlığa karşı mücadele ediyor, memurlara da tıpkı kamu işçileri gibi ikramiye verilmesi gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Bu talep bizim için yeni keşfedilmiş bir gündem maddesi değildir; Cumhurbaşkanlığı makamına bugüne kadar tam 33 kez resmi başvuruda bulunarak memurun ikramiye hakkını kayıt altına aldık. Yetkili konfederasyon Memur-Sen ise bu gerçeği ancak 2017 yılındaki 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde hatırlayabilmiştir. Üstelik aramızda sadece zamanlama değil, çok ciddi bir vizyon ve hak arama farkı vardır.

Memur-Sen'in yıllarca savunduğu yaklaşım, talebi yalnızca dini bayramlarla sınırlı tutmak olmuştur. Bugün emeklilerimize verilen 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin ne yazık ki mevcut ekonomik koşullarda nasıl eridiği ortadadır. Memura 4 bin TL gibi maktu ve sembolik bir bayram harçlığı verilmesi, memurun mutfağındaki yangını söndürmeyeceği gibi enflasyon karşısında birkaç ayda pul olacaktır.

BASK olarak bizim talebimiz net ve tartışmaya kapalıdır. Kamu görevlilerine lütuf ya da harçlık değil, kamu işçilerinin aldığı gibi yılda dört defa yarım maaş tutarında ikramiye verilmeli ve bu ödemelerin ikisi Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yapılmalıdır. Maktu rakamlar yerine maaşa endeksli bir ikramiye sistemi getirilmediği sürece, verilen her tutar siyasi iradenin insafına terk edilmiş sembolik bir ödeme olarak kalacaktır.

Toplu sözleşme masalarında yıllardır memurun gerçek ikramiye hakkını gündeme getirmeyenler, bugün bayram ikramiyesi üzerinden günü kurtarmaya çalışmaktadır. Oysa memurun beklentisi bayramdan bayrama hatırlanmak değil, anayasal eşitlik ilkesi gereği diğer kamu çalışanlarıyla aynı mali haklara kavuşmaktır. BASK olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Kamudaki bu ikiliğe son verin. Memurların kamu işçilerinin olduğu gibi ikramiye hakkını derhal yasalaştırın."

Kaynak: ANKA