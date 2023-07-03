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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

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Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. Erkılınç, gazetecilere internet gazeteciliğinin önemini vurgulayarak doğru bilgilendirme konusunda önemli görevler düştüğünü belirtti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.

Cemiyet binasını gezen ve başkan Ramazan Demir'den bilgi alan Erkılınç, kentteki gazete sahipleriyle de bir süre sohbet etti.

İnternet gazeteciliğinin önemine vurgu yapan Erkılınç, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Erkılınç'a "Karesi Gazetesi" kitabını hediye etti.

Ziyarette, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Ramazan Demir Balıkesir Güncel Haberler

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