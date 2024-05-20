Başakşehir'de Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Başakşehir'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Gökçeada Caddesi'nde otomobilden inen 2 kişi, kaldırımda oturan V.A. ve S.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri, tabancayla V.A. ile S.A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan S.A'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, yaşanan olay güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, 4 kişinin tartışması, ardından şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi ve kaçmaları yer aldı.