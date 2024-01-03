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Başakşehir'de kargo aracı viraja girerken devrildi

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Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo aracı viraja girerken devrildi. Aracın aynı anlarda geçen bir İETT otobüsüne çarpmaması olası faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo aracı viraja girerken devrildi. Aracın aynı anlarda geçen bir İETT otobüsüne çarpmaması olası faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 15'inci Bölge'de meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan kargo aracı, viraja girdiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Aynı anlarda yakından geçen bir İETT otobüsü ise kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Kargo aracının şoförünün hafif yaralandığı kaza anı güvelik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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