Başakşehir'de İstihdam Zirvesi düzenlendi

Başakşehir Belediyesi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde işverenlerle çalışanların bir araya getirilmesi amacıyla 4. Başakşehir İstihdam Zirvesi gerçekleştirildi.

Belediye binasında düzenlenen zirvede konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, çalıştayda çocukların ve gençlerin gelişim süreçleri ile eğitim ve istihdama yönelik aşamaların ele alındığını söyledi.

İstihdamda doğru adımlar atılmasının ülkenin geleceğine, insan gücüne büyük bir yatırım anlamına geldiğini vurgulayan Çetin, eğitimde bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Çetin, mesleki eğitim ve rehberliğin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Erken yaştan itibaren çocuklarımıza bilimsel verilere dayalı olarak iyi bir rehberlik sistemi kurulması, etkin bir yönlendirmenin yapılması, özellikle istihdam anlamında ileriki dönemlerde büyük bir önem arz ediyor. Öte yandan baktığımızda mesleki eğitimin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması önemli.Ortaöğretimden itibaren etkin bir yönlendirme yapmadığınızda maalesef çocuklarımız yönsüz kalıyorlar. Bu nedenle çocuklarımızın erken yaşlardan itibaren yükseköğretime mi yöneleceklerine yoksa bir meslek mi öğreneceklerine karar vermemiz gerekiyor."

"Çalışma modellemesini gerekli kurumlarımızla paylaşacağız"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ilçenin istihdamın ve üretimin merkezi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin iş yeri sayısı itibarıyla en büyük sanayi sitesi olan İkitelli Sanayi Sitesi'nin ilçede yer aldığını aktaran Kartoğlu, "İş gücüyle ilgili burada her yıl yaptığımız, bu senede dördüncüsünü düzenlediğimiz zirvede birçok kategori hazırlandı. Buradaki çalışma modellemesini inşallah hem ilçemiz hem de ülkemiz için faydalı sonuçlar oluşsun diye gerekli kurumlarımızla paylaşacağız. Amacımız, özellikle gençlerimizin iş gücüne kolay erişimini sağlamak için gerekli hazırlıkların ve gençlerin yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının karar vericiler tarafından birlikte istişare edilmesi." ifadelerini kullandı.

Kartoğlu, zirveye akademisyenler, hocalar, üretici firmalar ve yatırımcılar, işle ilgilenen tüm paydaşlar ve öğrencilerin katıldığını aktararak, "Herkes fikir üretecek. Bu fikirlerle geleceğe dair hazırlık yapılması gereken her şeye burada karar vereceğiz ve çıktılarıyla ilan edeceğiz. Ülkemiz adına burada başarılı bir sonuç çıkacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Uğur Oto, dünyanın teknolojik açıdan büyük bir değişim içerisinde olduğunu belirtti.

Dijital devrimin bir parçası değil öncüsü olmak istediklerini dile getiren Oto, bununla ilgili İŞKUR'da dijital dönüşümde hızlıca altyapı sağladıkları bir süreç içerisinde olduklarını aktardı.

Oto, iş başvurularından eğitim programlarına kadar tüm süreçlerin hazırladıkları mobil uygulamadan anlık olarak takip edilebildiğini kaydederek, gelecekte başarılı olmak için sürekli öğrenmek ve yeni beceriler kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Meslek liselerinin kapıları ortaokullara açıldı

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde bilgi, beceri ve değerin bir bütün olduğunu belirterek, merkezine insanı alan modelin, erken yaşta yetenek keşfini ve yaşam boyu öğrenmeyi esas kılan bir eğitim felsefesiyle donatıldığını kaydetti.

Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulamalarla meslek liselerinin kapılarının bir kez daha ortaokullara açılmaya başladığını anımsatan Çoşkun, zanaat atölyeleri olarak adlandırılan kurslarla 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerine meslek liseli becerisinin kazandırılmasının amaçlandığını anlattı.

Çoşkun, hedeflerinin öğrencileri yalnızca akademik bilgiyle donatmak değil, üretebilen, problem çözebilen, becerisi olan bireyler haline getirmek olduğunu vurgulayarak, beceriyle desteklenmeyen bilginin bir anlam ve karşılık bulamayacağını ifade etti.

Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ise Türkiye'nin sanayi, ticaret, kültür, turizm ve spor gibi birçok alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Büyüyen, üreten, katma değer yaratan, özellikle reel sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman temin edilmesinin önemli olduğunu dile getiren Öneği, kendisinin buna "aranan eleman" dediğini ifade etti.

Öneği, bu noktada genç nesli iyi bir şekilde işlemek gerektiğini ve geleceğin teminatı olan çocukları doğru bir şekilde yönlendirmek durumunda olduklarını belirtti.

İstihdam, tüm boyutlarıyla ele alındı

Açılış programının ardından klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak, "Yaşam Boyu Öğrenme ve İstihdamın Yeni Rotası" başlıklı oturumda katılımcılara hitap etti.

Zirve kapsamında iki özel oturum ve beş çalıştay düzenlenerek, istihdam tüm boyutlarıyla ele alındı ve yerel düzeyde uygulanabilir öneriler değerlendirildi.

Çalıştayda, eğitim süreçlerinin farklı kademeleri üzerinden mesleki farkındalık, değer ve yetkinlik temelli gelişim, beceri geliştirme ve girişimcilik konuları masaya yatırıldı, ayrıca özel yetenekli/üstün zekalı öğrencilerin desteklenmesi ve kariyer-yaşam boyu öğrenme ekosisteminin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Zirve, anasınıfından yetişkinliğe kadar üretim, istihdam ve değer odaklı gelişim zinciri oluşturmak, okumayan ve çalışmayan gençleri yeniden üretken bireyler haline getirecek yerel çözüm modelleri geliştirmek ve STK'leri, eğitim kurumlarını, belediyeleri bir araya getiren yerel kalkınma ve insan kaynağı modeli geliştirmeyi hedefliyor.

Programa, kamu kurumları, eğitim paydaşları, üretici firmalar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.