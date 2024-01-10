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Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan nedeniyle çöken bölüm tamir edildi

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Bartın-Kastamonu kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu çöken bölüm tamir edildi ve Kastamonu yönü yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yolun hasarlı bölgesi tamir edildi ve otoyol bariyeri çalışması yapılıyor.

Bartın'da heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Bartın- Kastamonu kara yolunda çalışmaların tamamlanmasıyla Kastamonu yönü yeniden ulaşıma açıldı.

Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen heyelanın ardından çöken yolda karayolları ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Yolun 30 metrelik bölümünün çökmesi üzerine yapılan dolgu ve asfalt çalışmalarının ardından Kastamonu- Bartın istikametinden yaklaşık 5 kilometre çift şeritli sağlanan ulaşım, Bartın-Kastamonu istikametine tek yönlü yeniden verilmeye başlandı.

Karayolları ekiplerince hasarın giderildiği bölgeye otoyol bariyeri çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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