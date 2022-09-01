Bartın haber: Bartın'dan kısa kısa

Bartın'da Vali Nurtaç Arslan başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı Salonu'nda ilgili müdürlerin katılımıyla vatandaşlarla bir araya gelen Arslan, sorun ve taleplerin çözümü noktasında ilgili kurum amirlerine talimatların verileceğini belirtti.

Arslan, ayda iki defa yapılan halk günü toplantılarına katılmak isteyenlerin valilikteki ilgili birimlerle irtibata geçerek randevu alabileceklerini bildirdi.

Fakülte Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları

Bartın Belediyesince, Ağdacı Mahallesi'ndeki Fakülte Caddesi'nde yol düzenleme çalışmalarına başlandı.

İlk etapta zemin tesviye çalışmaları yapan ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından sıcak asfalt ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Cemal Akın, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerin üstyapı çalışmalarını da hızlı şekilde tamamladıklarını bildirdi.

Kentin birçok noktasında çalışma yaptıklarını aktaran Akın, "Son olarak doğal gaz ve kanalizasyon çalışmaları yapılan Ağdacı Mahallemizde yağmur suyu hatları ve üstyapıyla ilgili çalışmalar başlattık. Ekiplerimiz, yağmur suyu hatlarının yapıldığı bölgelerde sıcak asfalt hazırlıkları yapıyor. En kısa zamanda bu bölgedeki çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz. Şehrimizi daha modern kent haline getirmek için tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.