Bartın'daki trafik kazasında 8 öğrenci ve sürücü yaralandı
AA - Selim Bostancı - Güncel
Bartın'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 öğrenciyle aracın sürücüsü yaralandı.
Bartın'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 öğrenciyle aracın sürücüsü yaralandı.
Kozcağız beldesindeki bir rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan K.B. yönetimindeki 35 JF 786 hafif ticari araç, Bartın-Kozcağız kara yolu Sütlüce köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 8 öğrenci, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Selim Bostancı - Güncel