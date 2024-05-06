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Bartın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

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Bartın'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Zanlılardan 2'si tutuklandı.

Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyonla 6 evde yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu, 42 sentetik ecza, 15 kenevir tohumu, 2 hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Bartın Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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