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Bartın'da sel suları nedeniyle mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarılıyor

Bartın'da sel suları nedeniyle mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarılıyor

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Bartın'da Atılım Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yaklaşık 70 işçi sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter kurtarma çalışmasına başladı. İşçilerden bazıları helikopterle kurtarılırken, çalışmalar devam ediyor. İş makineleriyle de bir yandan işçiler kurtarılmaya çalışılırken, bir yandan da sular tahliye ediliyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgede çalışmaları takip ediyor.

FABRİKADA MAHSUR KALAN 70 İŞÇİ HELİKOPTERLE KURTARILACAK

Bartın'da Atılım Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yaklaşık 70 işçi sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter kurtarma çalışmasına başladı. İşçilerden bazıları helikopterle kurtarılırken, çalışmalar devam ediyor. İş makineleriyle de bir yandan işçiler kurtarılmaya çalışılırken, bir yandan da sular tahliye ediliyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgede çalışmaları takip ediyor.

Ayhan ACAR/BARTIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

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