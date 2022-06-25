Bartın'da sağanak, Zonguldak'ta hortum (2) - Haberler

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Bartın'da sağanak, Zonguldak'ta hortum (2)

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Bartın'da sağanak, Zonguldak'ta hortum (2)

ÇATILAR UÇTUZonguldak'ın Filyos açıklarında oluşan hortum, Kilimli ilçesi Türkali köyünde çatıların uçmasına neden oldu.

ÇATILAR UÇTU

Zonguldak'ın Filyos açıklarında oluşan hortum, Kilimli ilçesi Türkali köyünde çatıların uçmasına neden oldu. Bazı ağaçlar ise devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar oluşan bölgede çalışma yaptı.

Çaycuma'nın Filyos beldesinde Hisarönü Mahallesi'ndeki trafonun izolasyonu ise kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar gördü. Ekiplerin güvenli çalışması için enerji kesildi, onarım devam ediyor.

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK,


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Zonguldak Filyos Güncel Haberler

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