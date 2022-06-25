Bartın'da sağanak, Zonguldak'ta hortum (2) ÇATILAR UÇTUZonguldak'ın Filyos açıklarında oluşan hortum, Kilimli ilçesi Türkali köyünde çatıların uçmasına neden oldu. ÇATILAR UÇTU Zonguldak'ın Filyos açıklarında oluşan hortum, Kilimli ilçesi Türkali köyünde çatıların uçmasına neden oldu. Bazı ağaçlar ise devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar oluşan bölgede çalışma yaptı. Çaycuma'nın Filyos beldesinde Hisarönü Mahallesi'ndeki trafonun izolasyonu ise kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar gördü. Ekiplerin güvenli çalışması için enerji kesildi, onarım devam ediyor. Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel Zonguldak Filyos Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bartın'da sağanak, Zonguldak'ta hortum (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.