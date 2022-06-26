Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
 - Güncelleme:
Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2)

ÇOK SAYIDA ARAÇ SU İÇİNDE KALDIBartın'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 24 saatte metrekareye 38 kilogram yağış düştü.

ÇOK SAYIDA ARAÇ SU İÇİNDE KALDI

Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 24 saatte metrekareye 38 kilogram yağış düştü. Sağanak yağış sonrasında Bartın-Amasra, Bartın- Zonguldak ve Bartın-Karabük yolunda su birikintisi oluştu. Bartın- Amasra yolunda suı içinde mahsur kalan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Orduyeri Mahallesi'ndeki yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle ana yol sular altında kalırken, yol ortasında otobüs ve bazı araçlar mahsur kaldı. Ekipler araçlardaki insanları tahliye ederek, güvenli bölgeye aldı. Kent merkezindeki çok sayıda ev ve işyerinin bodrum katlarını su bastı. Bazı evlerde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Zonguldak Tragger Bartın su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title