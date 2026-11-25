Bartın Amasra'da şiddetli rüzgar denizde dalga boyunu 5 metrenin üzerine çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi aştı. Balıkçılar olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ava çıkamadı; çevre illere ait tekneler limana sığınırken polis ve zabıta deniz kenarına bariyerlerle önlem aldı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi aşan dalgalar oluştu.
Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle Küçük Liman mevkisinde denizde dalga boyu yükseldi.
Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ava çıkamadı.
Açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.
Polis ve zabıta ekipleri, deniz kenarına yaklaşılmaması için Küçük Liman'da bariyerlerle önlem aldı.
Kaynak: AA