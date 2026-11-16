Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Baoding heyeti COP31'deki Çin pavyonunda yeşil dönüşüm deneyimlerini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Baoding heyeti COP31'deki Çin pavyonunda yeşil dönüşüm deneyimlerini anlattı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baoding heyeti, COP31'deki Çin pavyonunda düzenlenen etkinlikte kentin yeşil dönüşüm deneyimlerini paylaştı. Belediye Başkan Yardımcısı Liu Xiaomeng, yenilenebilir enerjinin kentin kurulu enerji kapasitesinin yüzde 71'ini karşıladığını belirtti.

ANTALYA, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Baoding kentinden bir heyet, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'ndaki (COP31) Çin pavyonunda etkinlik düzenledi. Kentin düşük karbonlu kalkınma yaklaşımlarını tanıtan heyet, geleneksel sektörlerde yeşil dönüşüm sürecine ve kültürel miras ile sürdürülebilir kalkınmanın entegrasyonuna yönelik çalışmalara dikkat çekti.

"Ekolojik Koruma ve Kırsal Canlanma" temalı etkinlikte bir araya gelen Baoding ve bağlı ilçelerinden temsilciler, endüstriyel dönüşüm, emisyon azaltımı ve yeşil kalkınma alanındaki yerel deneyimlerini paylaştı.

Baoding Belediye Başkan Yardımcısı Liu Xiaomeng, Çin'in iklim yatırımı ve finansmanı alanındaki ilk pilot kentleri arasında yer alan Baoding'in, sayıları giderek artan ulusal ve eyalet düzeyindeki yeşil fabrikalara ve sanayi parklarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Liu, Baoding'in enerji tasarrufu ve çevre koruma sektörünün üst üste dört yıl boyunca yüzde 30'un üzerinde gelir artışı kaydettiğine dikkat çekti. Yenilenebilir enerjinin, kentin toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 71'ini karşıladığını kaydeden Liu, üretim, depolama, nakliye ve uygulama aşamalarını kapsayan bir hidrojen sanayi zinciri oluşturduklarını söyledi.

Baoding'e bağlı Gaoyang ilçesinin yöneticisi Zhao Shengnan ise ilçenin 400 yılı aşkın geçmişe sahip tekstil sektörünü modernize etme sürecinden söz etti. "Çin'in Tekstil Merkezi" olarak bilinen ilçede bu sektörde yaklaşık 120.000 kişinin çalıştığını belirten Zhao, ülkenin havlu üretiminin yaklaşık üçte birinin Gaoyang tarafından karşılandığını söyledi.

Yeşil dönüşüm sayesinde ilçenin yıllık kükürt dioksit emisyonlarını 6.600 ton, azot emisyonlarını 5.900 ton ve karbondioksit emisyonlarını 250.000 ton azalttıklarını ifade eden Zhao, üretim maliyetlerini de yüzde 10 ila 15 oranında düşürdüklerini dile getirdi.

Quyang ilçesinin yöneticisi Liu Jing de, ilçenin geleneksel porselen ve taş oymacılığı sektörlerinde düşük karbonlu kalkınmayı teşvik etme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Taihang Dağları'nın doğu yamaçlarında bulunan Quyang, "Çin'in Heykel Merkezi" olarak biliniyor. İlçe, Hebei eyaletinin sıfır karbonlu sanayi parkları için belirlenen ilk pilot bölgeleri arasında yer alıyor.

Liu, toplam 8,8 milyar yuanlık (yaklaşık 1,2 milyar ABD doları) yatırımla geliştirdikleri 25 adet sıfır karbonlu sanayi parkı projesinin, yıllık emisyonları 99.000 tondan fazla azaltmasını beklediklerini söyledi. Liu, düşük karbon ilkelerinin kentsel ve kırsal kalkınmanın yanı sıra günlük yaşama da entegre edildiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Afrika'da altın hazinesi! Dünya devleri harekete geçti

Altın hazinesinin üzerinde oturuyorlar! Dünya devleri peşlerine düştü
Tayland'da korkunç yangın! 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Turizm merkezinde facia! Bilanço hayli ağır
Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı: Beni rakip olarak gördü

Ajda Pekkan hakkında yıllar sonra gelen itiraf! Meğer...
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu

Görüntü tatil cennetimizden! Can pazarı yaşandı
Ukrayna'da bir annenin çaresiz çığlığı! Kızına dönmek için eline bomba aldı11

Çaresizliğin fotoğrafı!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

83 bin liralık hesabı olay olmuştu! İşin aslı çok başka çıktı

Ozan Güven doğum günü partisine damga vurdu! 50 bin TL'lik espri

Ünlü oyuncu pastayla geldi! 50 bin TL'lik esprisi şaşırttı
'Patronların Patronu' hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu

"Patronların Patronu" hayatını kaybetti
Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış
Adana'da 13 yaşında evlendirilen Suriyeli anne, adres kaydı engeli yüzünden 4 çocuğunu okula yazdıramıyor

13 yaşında evlendirildi! 4 çocuğu bir adres yüzünden okulsuz
Husiler kritik boğazda kontrolü ele geçirdi! Zafer kutlaması yaptılar

Ayaklarında terlikle düşmanı püskürttüler! Zaferi böyle kutladılar