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Banka Müdürü Seçil Erzan'ın Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor

Banka Müdürü Seçil Erzan'ın Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor
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Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ın duruşmasında müşteki Erkan Karaca, Erzan'a 1 milyon 138 bin dolar teslim ettiğini ve 650 bin dolar alacağının kaldığını açıkladı. Duruşma, 31 Ocak 2025'e ertelendi.

Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - "Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı" iddiasıyla banka müdürü Seçil Erzan'ın tutuklu yargılandığı 5 sanıklı davaya devam edildi. Erzan'ın tefecilikle suçladığı müşteki Erkan Karaca, "Erzan'a 1 milyon 138 bin doları 2020'nin Aralık ayında teslim ettim. 650 bin dolar alacağım kaldı" dedi. Mahkeme Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Ocak 2025 tarihine erteledi.

"Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı" iddiasıyla banka müdürü Seçil Erzan'ın tutuklu yargılandığı 5 sanıklı davaya İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Seçil Erzan cezaevinden getirildiği duruşmaya tutuksuz sanıklar, Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can, Asiye Öztürk ve taraf avukatları katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, bakanlığın suçtan zarar görme ihtimalini değerlendirerek bu talebi kabul etti.

Karaca: "Erzan'a 1milyon 138 bin doları Erzan'a 2020'de teslim ettim. 650 bin dolar alacağım kaldı"

Duruşmaya katılma talebinde bulunan Erkan Karaca, Erzan'ın kendisine finansal destek verebileceğini söylediğini belirterek, "Bize, yatırım yapmak istiyorsanız bankanın gizli bir fonu olduğunu ve bunun yöneticisinin Hakan Ateş olduğunu, fona Fatih Terim ve Muslera gibi birçok kişinin yatırım yaptığını, bizim de bu fona yatırım yapıp yüksek karlar elde edebileceğimizi söyledi. 1 milyon 138 bin doları Erzan'a 2020'nin Aralık ayında teslim ettim. 650 bin dolar alacağım kaldı. Erzan bize, bu paraların değerleneceğini ve bizim endişe etmememiz gerektiğini söylüyordu. Tüm paramı bankada, kendi elimle hiçbir belge almadan teslim ettim. Bunun nedeni futbolcular ve diğer ünlü isimlerin ismi geçtiği içindi. 'Gizli fon' dendiği için bu işlemle ilgili mobil bankacılık sistemini kullanmadım. Ben başından beri param değerleniyor sanıyordum, şikayetçiyim" dedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen eski banka çalışanı Döndü Deryanur Yazıcı ise Seçil Erzan ile yalnızca 3 ay kadar çalıştığını o sürede şube içerisinde herhangi bir alışverişe rastlamadığını söyledi.

Mahkeme başkanı Erzan'a, "Sana bu paraları neden veriyorlardı, güven mi oluşturdun?" diye sordu, Erzan, "Banka müdürü olduğum için en kötü bankadan alırız diye düşünüyorlardı" dedi.

"Para ben görmeden onların aralarında dönüyordu"

Erzan mahkemede, "Size mektupta yazdım. Para ben görmeden onların arasında dönüyordu. Ben bu paraları bu insanlardan almadan önce bankada böyle bir para olmadığını biliyorlardı. Ben para bulabilmek için Süleyman Arslan'ın eline düştüm. Benim evimi sattığım ortada. Bu insanların hiçbirini bu şekilde kandıramam, finansal okur yazarlıkları belli. Bu insanlar özellikle futbolcular birbirlerini ikna ederek geldiler. Emre Çolak beni aradı, Arda Turan'a para gönderiyorum' dedi. Fon diye bir söylem yoktu zaten. Ben Eylül'de Semih Kaya'nın parasını ödedikten sonra, 'Sana ilerde bir fon kurarız' dedikten sonra 'Fonum var' demeye başladı. Gerçek bir fon kurmak istiyordum.

Fatih Terim'in bana verdiği 300 bin doları faizcilere verdim

2020 sonlarında Fatih Terim'den aldığım 300 bin dolar vardı, onu ocak ayında ödemeye başladım. Banka bana para kazandırmıyor, tarla al sat ticaret yap' dedi. Ben bu parayı faizcilere verdim. Hoca istedikçe de geri verdim borcu. Hoca bana hiçbir zaman başkasının parasını getir demiyordu ama para istiyordu ben de istedikçe veriyordum.

Duruşma 31 Ocak'a ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, müştekiler Melis Şener, Bakiye Gülen, Ercüment Gülen, Merve Özer Yılmaz, ve Tanın Yılmaz'ın zorla getirilmesine, müşteki Erkan Karaca'nın katılma talebinin kabulüne, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için zorla getirilmelerine, ayrıca mağdurların zararlarının giderilip giderilmeyeceğine ilişkin dosya açılıp açılmadığının tespiti için AON Sigorta ve Reasüans A.Ş'ye yazı yazılmasına, Müşteki sanıklar Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında sosyo ekonomik durum raporunun alınması için kolluk birimine yazı yazılmasına, işleri ile orantılı mal varlıklarının olup olmadığının ve müşteki sanıklar lahine icra takiplerinin bulunup bulunmadığının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Araştırma Şube Müdürlüğü'nce araştırılmasının istenmesine karar verdi.

Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin ve tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına hükmederek duruşmayı 31 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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