Bangladeş'te Hasat Edilen Karpuzlar Satışa Teknelerle Götürülüyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'da karpuz yüklü bir tekne, toptancı pazarı yakınlarındaki bir nehirde ilerliyor, 21 Mart 2023. (Xinhua)
DAKKA, 22 Mart (Xinhua) -- Bangladeş'te tarlalarda hasat edilen karpuzlar, satış için toptancı pazarına tekneler üzerinde götürülüyor.
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki toptancı pazarı yakınlarında bir teknenin üzerinde karpuz taşıyan satıcılar, 21 Mart 2023. (Xinhua)
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir toptancı pazarının yakınındaki tekneden karpuz indiren bir işçi, 21 Mart 2023. (Xinhua)
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir toptancı pazarının yakınındaki tekneden karpuz indiren işçiler, 21 Mart 2023. (Xinhua)
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir nehir kenarındaki toptancı pazarına yanaşan karpuz yüklü tekneler, 21 Mart 2023. (Xinhua)