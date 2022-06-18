Bangladeş Hükümeti, Dükkan ve Marketlerin Akşam Sekizden Sonra Kapatılmasına Karar Verdi - Haberler

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Bangladeş Hükümeti, Dükkan ve Marketlerin Akşam Sekizden Sonra Kapatılmasına Karar Verdi

Xinhua - Güncel
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Bangladeş Hükümeti, Dükkan ve Marketlerin Akşam Sekizden Sonra Kapatılmasına Karar Verdi

DAKKA, 18 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş ulusal haber ajansı BSS'nin bildirdiğine göre, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ilgili tüm taraflardan, ülke genelinde alışveriş merkezi, market ve yiyecek satan dükkanların her gün akşam sekizden sonra kapatılması için gerekli önlemleri almalarını istedi.

DAKKA, 18 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş ulusal haber ajansı BSS'nin bildirdiğine göre, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ilgili tüm taraflardan, ülke genelinde alışveriş merkezi, market ve yiyecek satan dükkanların her gün akşam sekizden sonra kapatılması için gerekli önlemleri almalarını istedi. Söz konusu talimat, Cuma gecesi Başbakanlık Ofisi Genel (İdari) Direktörü Md Ahsan Kibria Siddiqui tarafından imzalanan bir tebliğle verildi.

Tebliğ, elektrik ve enerji fiyatlarında dünya genelinde devam eden fiyat artışları karşısında elektrik ve enerji tasarrufu sağlanmasını amaçlıyor.Kamu güvenliği departmanı, ticaret bakanlığı, enerji ve maden kaynakları departmanı, yerel hükümet birimleri, enerji departmanı, sanayi bakanlığı, Fabrikalar ve Kuruluşlar Teftiş Departmanı, tüm departman komiserleri, polis müfettiş yardımcıları, tüm departman ve bölgelerdeki komiser yardımcıları ve müdürleri dahil bakanlıkları ve ilgili kurum ve kuruluşların görevlilerinden, söz konusu emri, 2006 tarihli Bangladeş İş Kanunu 114. maddesi uyarınca sıkı bir şekilde uygulamaları istendi.

Xinhua / Güncel

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