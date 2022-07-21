Bangkok'taki Wat Phra Kaew Tapınağında Sergilenen Taş Heykeller Turistlerin İlgisini Çekiyor BANGKOK, 21 Temmuz (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Büyük Saray'ın Wat Phra Kaew tapınağında taş heykellere bakan turistler, 20 Temmuz 2022. 2021 yılının Temmuz ayında, Büyük Saray'ın önünde, bazılarına Çin karakterlerinin işlendiği bir dizi taş heykel ortaya çıkarıldı. BANGKOK, 21 Temmuz (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Büyük Saray'ın Wat Phra Kaew tapınağında taş heykellere bakan turistler, 20 Temmuz 2022. 2021 yılının Temmuz ayında, Büyük Saray'ın önünde, bazılarına Çin karakterlerinin işlendiği bir dizi taş heykel ortaya çıkarıldı. Yakın zamanda restore edilen heykeller, Büyük Saray'ın Wat Phra Kaew tapınağında sergilendi. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua) Xinhua / Güncel Bangkok Tayland Saray Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bangkok'taki Wat Phra Kaew Tapınağında Sergilenen Taş Heykeller Turistlerin İlgisini Çekiyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.