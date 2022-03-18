Balkondan düşerek ölen kadının eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı

Olay 16 Mart gecesi saat 03.15 sıralarında Ümraniye'ye bağlı Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sancaktepe İlhan Varan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis, 28 yaşındaki Ece Kılıçaslan Acar'ın balkondan düşerek yaralı bir şekilde hastaneye getirildiğini ve hastanede hayatını kaybettiğini karakola bildirdi. Durumun savcıya bildirilmesi üzerine Ece Kılıçaslan Acar'ın eşi E. Acar (33) gözaltına alındı.

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Kadının bu şikayetlerine ilişkin sanık E. Acar hakkında 2 ayrı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı bilgisi de edinildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel