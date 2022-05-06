BALKAYA DAĞLARI'NDA PANCAR TOPLAYIP, PİKNİK YAPTILAR

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde vatandaşlar, Balkaya Balkaya Dağları'na çıkıp pancar ve peynir otu toplayıp, piknik yaptı.

İlkbahar gelişiyle birlikte Irak sınır hattında bulunan ilçede yaşayanlar terörden temizlenen Balkaya Dağları'na çıktı. Dik kayalıkların bulunduğu bölgeye 4 saat süren yolculuğun ardından ulaşan vatandaşlar, yemeklerde ve peynir yapımında kullanılan otlar, mantar ile yörede dağ muzu olarak bilinen uçkun topladı. Pancar otları toplayan vatandaşlar piknik yaparken, sırtlarına aldıkları çuvallarla Balkaya Dağları'nın dik yamaçlarında yürümekte güçlük çekti. Vatandaşlar, her yıl ilkbaharla buraya çıkıp yemeklerde kullanılan pancar otları ile mantar topladıklarını belirtti. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel