Haberler

Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarı Üsküp'te Hizmete Girdi

Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarı Üsküp'te Hizmete Girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentindeki Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde, Borsa İstanbul işbirliğiyle kurulan Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı. Açılışta Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi ve üniversite yöneticileri yer aldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU), Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul ve IBU işbirliğinde düzenlenen törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, IBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Makedonya Borsası Üst Yöneticisi (CEO) İvan Shteriev, Türk ve Kuzey Makedonya kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Özdil, burada yaptığı konuşmada, laboratuvarın kurulması için geçen yıl attıkları adımın meyvesini bugün almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitede böyle bir finans merkezinin ve laboratuvarının olmasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini kaydeden Özdil, Borsa İstanbul'un da bütün altyapısıyla laboratuvarda olacağını söyledi.

Özdil, "Ekonomi öğrencilerimizin ve ekonomiye ilgi duyan tüm öğrencilerimizin, Halkbank Üsküp'ün de katkıları ve desteğiyle, gelecekte çok daha iyi finansçılar olarak yetişmelerini sağlayacak merkezin üniversitemize, Kuzey Makedonya'ya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Sunar da her alanda, her fakültede öğrencileri için fırsatlar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Sunar, "Bugün, Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarı'nı açıyoruz. Bu laboratuvar, ekonomi ve finans alanında, işletme ve yönetim alanında öğrencilerimiz için iyi bir uygulama merkezi olacak ve üniversitemizin finans ve ekonomi sektörleriyle gerçek ve güçlü bir bağ kurmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

Shteriev de bu merkezin açılışının ülkedeki eğitim süreçleri açısından önemine değinerek, "Bu yılın başlarında IBU ile mutabakat zaptı imzaladıktan sonra, bu laboratuvara katılacak öğrencilerin kullanacağı sanal borsa adı verilen kendi geliştirdiğimiz yazılımla bu yeni yenilikçi laboratuvarın işleyişine katkıda bulunacağımızdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.