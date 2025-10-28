Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarı Üsküp'te Hizmete Girdi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU), Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul ve IBU işbirliğinde düzenlenen törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, IBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Makedonya Borsası Üst Yöneticisi (CEO) İvan Shteriev, Türk ve Kuzey Makedonya kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Özdil, burada yaptığı konuşmada, laboratuvarın kurulması için geçen yıl attıkları adımın meyvesini bugün almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitede böyle bir finans merkezinin ve laboratuvarının olmasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini kaydeden Özdil, Borsa İstanbul'un da bütün altyapısıyla laboratuvarda olacağını söyledi.

Özdil, "Ekonomi öğrencilerimizin ve ekonomiye ilgi duyan tüm öğrencilerimizin, Halkbank Üsküp'ün de katkıları ve desteğiyle, gelecekte çok daha iyi finansçılar olarak yetişmelerini sağlayacak merkezin üniversitemize, Kuzey Makedonya'ya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Sunar da her alanda, her fakültede öğrencileri için fırsatlar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Sunar, "Bugün, Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarı'nı açıyoruz. Bu laboratuvar, ekonomi ve finans alanında, işletme ve yönetim alanında öğrencilerimiz için iyi bir uygulama merkezi olacak ve üniversitemizin finans ve ekonomi sektörleriyle gerçek ve güçlü bir bağ kurmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

Shteriev de bu merkezin açılışının ülkedeki eğitim süreçleri açısından önemine değinerek, "Bu yılın başlarında IBU ile mutabakat zaptı imzaladıktan sonra, bu laboratuvara katılacak öğrencilerin kullanacağı sanal borsa adı verilen kendi geliştirdiğimiz yazılımla bu yeni yenilikçi laboratuvarın işleyişine katkıda bulunacağımızdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.