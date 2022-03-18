Balıkesir Lisesinin şehit izcileri temsili uğurlama töreniyle anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir Lisesinin şehit izcileri temsili uğurlama töreniyle anıldı

AA - İlkan Toprak - Güncel
 - Güncelleme:
Balıkesir Lisesinin şehit izcileri temsili uğurlama töreniyle anıldı

Balıkesir'de öğrencilerinin tamamı Çanakkale Savaşları'na katıldığı için 2 yıl mezun veremeyen lisenin şehit izcileri, temsili uğurlama töreniyle anıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Balıkesir'de öğrencilerinin tamamı Çanakkale Savaşları'na katıldığı için 2 yıl mezun veremeyen lisenin şehit izcileri, temsili uğurlama töreniyle anıldı.

Balıkesir Lisesinden cepheye giden ve 94'ü şehit olan 100 öğrenci anısına düzenlenen Keşşaf Birliği Uğurlama Töreni, okulun tarihi binasında saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Öğrenciler, 107 yıl önce olduğu gibi enveriye şapkaları, izci kıyafetleri ve bayrakları ile törene katıldı.

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek, törende yaptığı konuşmada, genç liselilerin muhteşem zafere canlarını vererek katıldığını söyledi.

Balıbek, "Bugün bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cepheye gidip de dönemeyen kınalı kuzularımızı, şehit olan vatan evlatlarımızı ayrı ayrı yad ederek bizlere bugünleri armağan etmek için canını feda etmişlere en içten dualarımızı yolluyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından hareket eden grup, eskiden Askerlik Şubesi olarak kullanılan dernek binasında sülüslerini aldı. Tarihi Zağnos Paşa Meydanı'nda ellerine kına yakılan keşşaf bölüğü öğrencileri, davul zurna eşliğinde oynayarak Anafartalar ve Kızılay caddelerini geçip Valilik önüne ulaştı.

Gar binası önünde, askere giden keşşaflardan biri, Türk bayrağını öperek Vali Yardımcısı Mustafa Çek'e teslim etti. Temsili Albay Nihat Dedeoğlu'nun elini öpen keşşaflar, trene binerek askere uğurlandı.

AA / İlkan Toprak - Güncel

Esin Balıbek, Çanakkale, Balıkesir, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title