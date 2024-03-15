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Balıkesir'de yapılan uygulamalarda 18 şüpheli gözaltına alındı

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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yaptı.

Uygulamalarda, 3 tüfek, 8 kartuş, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 31 adet kenevir tohumu, 6,79 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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