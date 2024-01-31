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Balıkesir'de PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı

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Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi oldukları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne istihbarat bilgileri sağladıkları tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Sorguları devam ediyor.

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi oldukları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, güvenlik güçlerine ait bölgelerin keşif, gözetleme, koordinatlarını ve fotoğraflarını kendilerinden sorumlu Suriye'de bulunan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görev yapanlara gönderdikleri tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu N.E.A, M.E.A, H.E.C, Y.H.E.A, İ.E.C. ile E.E.A. yakalandı.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin ikamet ettikleri kağıt ayrıştırma fabrikasındaki konteynerde kalan ve kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 9 Suriye uyruklu İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir PKK Suriye Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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